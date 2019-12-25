Льготников нельзя будет отсаживать от других школьников в столовых

В Народном фронте указали на то, что школьная тарелка не должна никого рассорить.

Практика сервировки отдельных столов для школьников, получающих бесплатное питание, недопустима. Соответствующее заявление сделал журналистам новостного агентства "ТАСС" ководитель Бюро расследований Народного фронта, участник оперативного штаба Минпросвещения РФ по организации горячего питания Валерий Алексеев. Эксперт пояснил, что подобные нарушения оперативно устраняются. Однако в стране по-прежнему фиксируются такие случаи. Специалисты быстро реагируют на проблему.

Это абсолютно порочная практика, на это необходимо сразу реагировать. Бывают такие случаи, такие обращения приходят. Мы реагируем и, как правило, очень быстро все приходит в норму... Школьная тарелка не должна никого рассорить. Валерий Алексеев, представитель Народного фронта

Специалист уточнил, что выделение льготников в отдельную группу в школьных столовых может сказаться на отношениях ребенка с его сверстниками, а также сформировать вокруг учеников из льготных категорий ненужные обсуждения. При этом одной из целью для тотального бесплатного питания с первого по четвертый класс указана нивелирование разницы между льготниками и нельготниками. Это должно помочь государству снизить уровень стигматизации между детьми.

Кавшар выступает за равные возможности школьников.

