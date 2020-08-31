Кавшар выступает за равные возможности школьников

Элеонора Кавшар поделилась личным опытом учебы в сельской школе в поселке Уктур Хабаровского края.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил против неравенства в российском школьном образовании. Он убежден в том, что Москва и крупные города сегодня лидируют в создании комфортных условий для школьников, в то время как небольшие населенные пункты и отдаленные территории от них стремительно отстают. Замруководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар поддержала позицию Леонида Слуцкого и через личный пример продемонстрировала глубокое понимание проблемы.

Во многом судьба ребенка в России сильно зависит от места, где он родился. В московском лицее — цифровые лаборатории и бассейны, а в сельской школе на Дальнем Востоке нет денег, чтобы отправить тебя на олимпиаду, не хватает учителей по разным предметам, иногда и туалет на улице. Это не просто "где-то там" — это наша реальность, которую нельзя игнорировать и нужно менять. Элеонора Кавшар, замруководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике

Кавшар поделилась личным опытом учебы в сельской школе в поселке Уктур Хабаровского края. Она отметила, что ключевой проблемой была острая нехватка кадров, из-за чего преподавателям приходилось вести предметы не по своему профилю. Возможности для дополнительного образования и участия в олимпиадах были ограничены: информация о конкурсах доходила с трудом, а победа на краевом этапе не позволила ей поехать на всероссийский тур олимпиады — у школы не оказалось на это средств, а родители не могли помочь. Собственный случай стал для Кавшар ярким примером неравенства возможностей между столичными и региональными школьниками. Она убеждена, что все дети нашей страны — наше будущее, которое должно быть счастливым и здоровым.

С позицией Кавшар согласилась журналист Полина Реутова.

Тема заботы о будущем поколении важна не только с точки зрения социальной справедливости. Качественное образование и здоровое питание формируют потенциал нового поколения, которое будет строить экономику, науку и культуру России. Если регионы будут отставать, талантливые дети просто не смогут реализовать себя, а это удар по всему государству. Полина Реутова, журналист

Общественный деятель, ведущий аналитик Центра региональных политических исследований Анна Дольская заключила, что инициативы Кавшар и партии в целом делают значимый вклад в решение национальной задачи по народосбережению.

Идеи, которые озвучивает Элеонора Кавшар, и системная работа ЛДПР в данном направлении выходят далеко за рамки простого "латания дыр" в образовании. Это — прямая и действенная инвестиция в народосбережение. Обеспечивая качественное образование, современную инфраструктуру и социальные лифты на местах, мы останавливаем отток молодежи, сохраняем человеческий капитал регионов и, следовательно, укрепляем демографический потенциал всей страны". Анна Дольская, общественный деятель, ведущий аналитик Центра региональных политических исследований

Напомним, что Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий опубликовал доклад на тему неравных возможностей для получения школьного образования в России. Политик отметил, что причин неравенства много, но главная из них — подушевое финансирование образования, которое каждый регион определяет самостоятельно. Для исправления ситуации к лучшему ЛДПР предлагает закрепить федеральный стандарт расчета подушевого финансирования и принять ряд дополнительных мер поддержки отечественного образования.

Фото: из архива Элеоноры Кавшар