Петербург обклеили плакатами списком "полезных" законопроектов депутата Четырбока

Петербуржцы активно критикуют законодательные инициативы депутата ЗакСа Дениса Четырбока, который в 2020 году запомнился им двумя резонансными законопроектами о «наливайках» и памятных табличках на стенах домов.

Группа активистов "Спаси малый бизнес/СПб" запустила флешмоб, который поддержали крупные городские сообщества.

В уходящем году депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок отметился несколькими спорными инициативами. Одной из них стал законопроект о мемориальных досках, суть которого заключается в выделении свободного пространства вокруг памятного места и запрета на размещение в пределах этой зоны летних террас. Другая инициатива депутата – закон о "наливайках", согласно которому право на реализацию алкоголя в жилых домах получают заведения, чья торговая площадь начинается от 20 квадратных метров в центре города и от 50 "квадратов" в остальных местах. Последняя инициатива депутата ЗакСа, на которую обратила внимание общественность – закон о музыкантах, который регулирует выступления уличных артистов.

"Я решаю, когда похоронить ваш бизнес"

В изначальном варианте законопроекта о "наливайках" площадь торгового помещения должна была составлять от 50 квадратных метров. Позднее было принято решение разрешить работать барам в центре города, чья площадь составляет не менее 20 квадратных метров.

Несмотря на это, недовольство граждан спорными инициативами Четырбока не прекратилось, а осталось на прежнем уровне. По всему городу активисты группы "Спаси малый бизнес" расклеили плакаты с критикой инициатив депутата. Наиболее популярным стал лист с фотографией политика и подписью "Я решаю, когда похоронить ваш бизнес", где также перечисляются все инициативы Четырбока, вредящие бизнесу Петербурга. Обнаружить листовки можно на стенах домов рядом с заведениями общепита.

Деятельность Четырбока также активно обсуждают в социальных сетях и мессенджерах. Например, паблик "ВКонтакте" "Поребрик сити" опубликовал пост, в котором указал на недовольство горожан идеями депутата.

Инициативы

Четырбок на посту депутата ЗакСа отметился рядом спорных инициатив, наиболее "интересными" из которых являются законы о мемориальных досках, "наливайках" и уличных музыкантах.

Так, вместе с коллегой по ЗакСу Александром Рассудовым Четырбок предложил выделить 15 метров свободного пространства вокруг памятной таблички и запретить размещение в этом радиусе нестационарных торговых объектов – киосков, павильонов, тележек, летних веранд для кафе и баров.

В первую очередь Четырбок планировал отодвинуть от памятных досок именно летние веранды, поскольку, по его словам, именно на них поступало большое количество жалоб. Депутат отмечал, что именно на памятные таблички горожане "ставят стаканчики с пивом", что для него неприемлемо.

"Далеко не все посетители этих летних веранд родились в Петербурге и в принципе понимают, что такое блокада", - заявлял Четырбок.

Его поддержал и Рассудов, заявив, что для него торговые киоски и память – вещи несовместимые.

"Одно с другим не вяжется: ларьки и память", - отмечал депутат.

Другой неоднозначной инициативой Четырбока был законопроект о запрете реализации алкоголя в заведениях в жилых домах. При этом, в первоначальном вариенте, торговая площадь таких помещений должна была составлять не менее 50 квадратных метров. Закон о "наливайках" вызвал широкий общественный резонанс в Петербурге, поскольку поставил под угрозу будущее более чем сотни питейных заведений, что повлекло бы за собой потерю городом 700 миллионов рублей прямых доходов, около 1,4 миллиарда рублей доходов на общероссийском уровне, а кроме того, лишил был рабочих мест шесть тысяч петербуржцев.

Из-за общественной реакции парламентариям пришлось создать рабочую группу, по результатам заседаний которой закон пересмотрели и внесли ряд поправок. Несмотря на изменения, некоторым заведениям все же придется закрыться, при этом они не относятся к категории рюмочных и "наливаек", против которых изначально была направлена инициатива Четырбока, а являются авторскими заведениями с небольшой площадью.

Также Четырбок предложил регулировать деятельность уличных музыкантов Петербурга, для чего необходимо определить специальные места в городе, а артистам предварительно согласовать свое выступление с чиновниками. Помимо негативной общественной реакции, инициативу Четырбока раскритиковали и его коллеги по ЗакСу, подчеркнув, что депутат таким образом негласно вводит цензуру уличных выступлений.

По мнению ряда представителей бизнес-сообщества, последние инициативы депутата ЗакСа могут нанести вред не только имиджу города, но и его экономике.Критики Четырбока поясняют: возможно, что тот же закон о мемориальных досках имеет право на существование, однако его текущий вариант кажется сырым. В таком виде он также, как и закон о "наливайках", может навредить бизнесу, поскольку у владельцев кафе в виду архитектуры города заяастую нет выбора для размещения летних веранд. К тому же, большинство мемориальных табличек находятся на высоте первого этажа, то есть около трех метров в высоту, поэтому неизвестно, каким образом посетители кафе и баров могут на них "ставить стаканчики с пивом", сообщал Четырбок.