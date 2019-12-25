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Памятник юристу Владимиру Спасовичу открыли на Васильевском острове
Сегодня, 16:21
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Памятник юристу Владимиру Спасовичу открыли на Васильевском острове

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Высота скульптуры – 2,55 метра.

На Васильевском острове открыли памятник юристу Владимиру Спасовичу, рассказали 26 ноября в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга. 

Скульптура появилась у здания Юридического факультета в честь 195-летия юриста. Авторами памятника стали архитектор Сергей Букин и скульпторы Евгений Кокорин, Мария Аверина, Алексей Степаненко. 

Памятник был создан по инициативе Министерства юстиции РФ, СПбГУ и Федеральной палаты адвокатов страны при поддержке губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Высота скульптуры – 2,55 метра. Памятник Владимиру Спасовичу выполнен в классическом стиле и установлен на низком мраморном постаменте. 

Ранее на Piter.TV: памятник Петру I работы Церетели могут перевезти из Москвы в Петербург. 

Фото: пресс-служба СПбГУ 

Теги: владимир спасович, памятник, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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