Памятник юристу Владимиру Спасовичу открыли на Васильевском острове

Высота скульптуры – 2,55 метра.

На Васильевском острове открыли памятник юристу Владимиру Спасовичу, рассказали 26 ноября в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Скульптура появилась у здания Юридического факультета в честь 195-летия юриста. Авторами памятника стали архитектор Сергей Букин и скульпторы Евгений Кокорин, Мария Аверина, Алексей Степаненко.

Памятник был создан по инициативе Министерства юстиции РФ, СПбГУ и Федеральной палаты адвокатов страны при поддержке губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Высота скульптуры – 2,55 метра. Памятник Владимиру Спасовичу выполнен в классическом стиле и установлен на низком мраморном постаменте.

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Фото: пресс-служба СПбГУ