Памятник юристу Спасовичу намерены установить в Петербурге

Он будет стоять рядом с Юридическим факультетом СПбГУ на Васильевском острове.

Сегодня стало известно, что памятник юристу Владимиру Даниловичу Спасовичу установят вблизи университета в одном из безымянных бульваров Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Проект памятника положительно оценили в Градостроительном совете Петербурга. Монумент Спасовичу намерены установить рядом с Юридическим факультетом на безымянном бульваре Большого проспекта Васильевского острова от 1-й линии до Наличной улицы.

Инициатором установки монумента выступил СПбГУ, а разработка проекта принадлежит архитектору Сергею Букину. Помощь по установке памятника предоставит Минюст России, также инциативу поддержали в АНО "Фонд развития и поддержки органов и учреждений юстиции" и адвокатском корпусе.

Владимир Данилович Спасович – российский юрист, известный своей адвокатской деятельностью в середине 19-го века. Ему приписывают решающую роль в разрешении дела финансиста Кроненберга. За свою жизнь Спасович написал немало книг; одним из наиболее влиятельных его трудов называют "Учебник по уголовному праву", выпущенный в 1863-м году.

Вчера стало известно об установке памятника академику Наталье Бехтеревой.

Фото: пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга