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Памятник академику Наталье Бехтеревой установлен в Петербурге
Сегодня, 14:55
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Памятник академику Наталье Бехтеревой установлен в Петербурге

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Также она является Почетным гражданином города.

Памятник академику Наталье Бехтеревой установлен на территории Института мозга человека РАН в Петербурге в год 100-летия со дня ее рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Торжественное открытие бюста состоялось 11 октября. Наталья Бехтерева – нейрофизиолог, исследователь мозга, профессор, доктор медицинских наук и единственная женщина-академик дважды. Также она является Почетным гражданином Петербурга. 

Скульптурное изображение создали по инициативе Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Автором работы стал скульптор Александр Мурзин. 

Ранее мы рассказывали о том, что памятник Николаю Рериху открыли в Изваре. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: наталья бехтерева, памятник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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