Памятник академику Наталье Бехтеревой установлен в Петербурге

Памятник академику Наталье Бехтеревой установлен на территории Института мозга человека РАН в Петербурге в год 100-летия со дня ее рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Торжественное открытие бюста состоялось 11 октября. Наталья Бехтерева – нейрофизиолог, исследователь мозга, профессор, доктор медицинских наук и единственная женщина-академик дважды. Также она является Почетным гражданином Петербурга.
Скульптурное изображение создали по инициативе Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Автором работы стал скульптор Александр Мурзин.
Ранее мы рассказывали о том, что памятник Николаю Рериху открыли в Изваре.
Фото: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все