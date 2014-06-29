Памятник академику Наталье Бехтеревой установлен в Петербурге

Также она является Почетным гражданином города.

Памятник академику Наталье Бехтеревой установлен на территории Института мозга человека РАН в Петербурге в год 100-летия со дня ее рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Торжественное открытие бюста состоялось 11 октября. Наталья Бехтерева – нейрофизиолог, исследователь мозга, профессор, доктор медицинских наук и единственная женщина-академик дважды. Также она является Почетным гражданином Петербурга.

Скульптурное изображение создали по инициативе Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Автором работы стал скульптор Александр Мурзин.

Ранее мы рассказывали о том, что памятник Николаю Рериху открыли в Изваре.

Фото: пресс-служба Смольного