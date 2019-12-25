Памятник Николаю Рериху открыли в Изваре

Эскиз памятника был выбран в результате творческого конкурса, проведенного комитетом градостроительной политики Ленинградской области и региональным союзом художников.

В деревне Извара, расположенной в Ленобласти, состоялось торжественное открытие памятника знаменитому художнику Николаю Рериху. Мероприятие приурочено к 150-летию со дня его рождения. Как стало известно Piter.TV, монумент установлен на территории усадьбы, где Рерих провел свое детство и юность.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области, председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, в регионе разработали специальную программу на весь 2024 год, посвященную юбилею Рериха. Программа включает благоустройство территории вокруг усадьбы, реставрационные работы в самом доме и проектирование дополнительных построек.

Я уверен, что юбилей даст дополнительный импульс и интерес к истории Николая Рериха, его личности и творчеству. А мы сделаем всё, чтобы сюда могли приехать все, кто этим интересуется. Владимир Цой, председатель правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия

Важно отметить, что образ, выбранный для памятника, отражает молодость Рериха, период его становления как личности и художника. Этот выбор обусловлен тем, что именно в Изваре проходили его самые важные годы формирования. Эскиз памятника был выбран в результате творческого конкурса, проведенного комитетом градостроительной политики Ленинградской области и региональным союзом художников. Победителем стал член Союза художников России Арутюн Акобян. Скульптура высотой 2,5 метра выполнена из бронзы и установлена на гранитном постаменте.

Ранее мы сообщили о том, что новую спортплощадку достроили в Изваре.

Фото: Piter.TV