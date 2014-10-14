Новую спортплощадку достроили в Изваре

Извара становится новым культурным центром Волосовского района, поэтому важно поддерживать развитие новых общественных пространств и стимулировать событийный туризм.

Новая спортивная площадка в Изваре (Волосовский район Ленинградской области) теперь доступна для местных жителей. Здесь можно заниматься гимнастикой, бегать и играть в футбол. Одновременно на площадке могут тренироваться почти 120 человек.

Заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский сообщил, что строительство футбольного поля заняло чуть более месяца. Теперь начинается процесс передачи площадки муниципалитету, и первые соревнования здесь могут пройти уже скоро.

Извара становится новым культурным центром Волосовского района, поэтому важно поддерживать развитие новых общественных пространств и стимулировать событийный туризм.

На площадке расположены поле для мини-футбола, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, баскетбольная и волейбольная площадки, а также оборудованы места для запасных игроков. Кроме того, установлены турники, скамьи для пресса, брусья и гимнастический комплекс, что позволяет местным жителям заниматься общей физической подготовкой и готовиться к сдаче нормативов комплекса ГТО.

Ранее мы сообщили о том, что Всероссийская неделя ИИ пройдет в школах Ленобласти.

Фото: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ