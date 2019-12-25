Всероссийская неделя ИИ пройдет в школах Ленобласти

Жители Ленобласти приглашаются на неделю искусственного интеллекта, которая пройдет с 10 по 17 октября. Это мероприятие предназначено для школьников 5-11 классов и включает в себя онлайн-курсы по основам нейросетей, что позволит ребятам эффективнее выполнять задания.

Программа включает вводный курс по ИИ и практические занятия с экспертами. Школьники смогут освоить методы составления запросов для домашних работ и экзаменов, а также проявить креативность и выиграть призы за лучшие решения кейсов.

Для учителей тоже подготовлен специальный курс, который поможет улучшить процесс обучения. Это событие является значительным шагом в развитии образовательной системы региона, открывая новые возможности для учащихся и педагогов.