Всероссийский экономический диктант напишут в Ленобласти

Студенты вузов, старшеклассники и другие возрастные категории получат разные варианты заданий.

Ленинградская область примет участие во всероссийском экономическом диктанте, который пройдет 15 октября. Тема этого года - "Сильная экономика - процветающая Россия!".

Жители Ленинградской области смогут выполнить задания диктанта онлайн на специальном сайте. Регистрация участников начинается в 05:00 по московскому времени. Студенты вузов, старшеклассники и другие возрастные категории получат разные варианты заданий.

Диктант пройдет по всей стране и даже за рубежом. Результаты помогут оценить уровень экономической грамотности населения в целом и по отдельным регионам.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года более 800 тыс. тонн зерна отгрузили из портов Ленобласти.

Фото: Pxhere