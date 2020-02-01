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Всероссийский экономический диктант напишут в Ленобласти
Сегодня, 9:30
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Всероссийский экономический диктант напишут в Ленобласти

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Студенты вузов, старшеклассники и другие возрастные категории получат разные варианты заданий.

Ленинградская область примет участие во всероссийском экономическом диктанте, который пройдет 15 октября. Тема этого года - "Сильная экономика - процветающая Россия!".

Жители Ленинградской области смогут выполнить задания диктанта онлайн на специальном сайте. Регистрация участников начинается в 05:00 по московскому времени. Студенты вузов, старшеклассники и другие возрастные категории получат разные варианты заданий.

Диктант пройдет по всей стране и даже за рубежом. Результаты помогут оценить уровень экономической грамотности населения в целом и по отдельным регионам.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года более 800 тыс. тонн зерна отгрузили из портов Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: всероссийский экономический диктант, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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