Памятник Петру I работы Церетели могут перевезти из Москвы в Петербург

Идея переноса памятника пришла депутату ЗакСа Дмитрию Павлову во время утренней пробежки вдоль Крымской набережной в Москве, откуда открывается вид на скульптуру.

Депутат Законодательного собрания Петербурга лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов выступил с предложением переместить памятник Петру I, созданный Зурабом Церетели, из Москвы в Петербург. Своё предложение он представил в видеоформате на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Идея переноса памятника пришла депутату во время утренней пробежки вдоль Крымской набережной в Москве, откуда открывается вид на скульптуру. Павлов считает, что данный монумент идеально впишется в ландшафт Северной столицы, особенно рядом с новым курортом "Горская", который возводится на побережье Финского залива.

Как уточнил Павлов, было бы замечательно, если бы такая скульптура встречала морские суда с образом Петра Великого, основателя города.

Ранее мы сообщили о том, что законопроект о бесплатных посещениях музеев поддержали в ЗакСе.

Видео: ВКонтакте / Дмитрий Павлов