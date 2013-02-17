Законопроект о бесплатных посещениях музеев поддержали в ЗакСе

Инициатива уже получила одобрение Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации.

Комитет по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга поддержал законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно посещать музеи один раз в месяц. Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь, являющийся одним из инициаторов проекта, сообщил эту новость.

Он заявил, что члены комитета предложили депутатам городского парламента утвердить документ в первом чтении. В скором времени проект будет представлен на рассмотрение Законодательного собрания города.

Кроме того, Рябоконь подчеркнул, что инициатива уже получила одобрение Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации.

Ранее депутаты петербургского ЗакСа встретились с китайскими коллегами.

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей