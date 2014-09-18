Депутаты петербургского ЗакСа встретились с китайскими коллегами

Представители Чунцина заявили, что власть и бизнес китайского муниципалитета очень заинтересованы в сотрудничестве с Северной столицей России.

Сегодня состоялась встреча депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и представителей муниципалитета Чунцин – крупнейшего в Китае финансового и производственного центра. Чиновники обсудили планы развития сотрудничества регионов, – рассказали в пресс-службе петербургского парламента.

Рад, что китайские делегации часто посещают Законодательное Собрание. Это свидетельствует о большом интересе дружественной Китайской Народной Республики к сотрудничеству с Санкт-Петербургом. Наш город год за годом подтверждает свою роль одного из ведущих центров российско-китайского сотрудничества, прежде всего в экономической области. На протяжении нескольких лет ваша страна занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Петербурга. Дмитрий Панов, председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов также отметил, что государства России и Китая сегодня вышли на "беспрецедентный уровень доверия" и что визит делегации из Чунцина лишний раз подтверждает этот факт.

Также в рамках встречи с петербургскими чиновниками Замсекретаря партийной группы Постоянного комитета Собрания народных представителей муниципалитета Чжан Мин отметил, что власти и бизнес Чунцина проявляют большой интерес к налаживанию экономических и деловых связей с Санкт-Петербургом.

Напомним, что ранее во время выборной гонки новоизбранный президент США Дональд Трамп обещал разъединить Россию и Китай в случае своей победы на выборах.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга