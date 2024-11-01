Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах

Экс-глава США указал на проблему, которая возникла в мире из-за действий Байдена.

Дональд Трамп пообещал "разъединить" Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих президентских выборах в США. Кандидат в американские президенты от Республиканской партии сообщил такую информацию во время выступления перед своими сторонниками в городе Глендейл штата Аризона. Там иностранный политик публично ответил на ряд вопросов, которые ему задал журналист Такер Карлсон. Спикер пояснил, что во время его нахождения в Белом доме он имел хорошие отношения с мировыми политическими лидерами, включая российского президента Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина.

Байден объединил их. Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать. Дональд Трамп, экс-глава США

Ранее Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином, организованной на полях саммита БРИКС в Казани, говорил о том, что сотрудничество между Москвой и Пекином является образцом того, как должны строиться отношения между странами. Глава РФ добавил, что взаимодействие между РФ и КНР равноправно и носит неконъюнктурный характер.

Трамп считает, что Харрис глупая как пробка.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump