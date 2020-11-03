Трамп считает, что Харрис глупая как пробка

Экс-глава США дал характеристику умственным способностям вице-президента США.

Дональд Трамп считает, что его оппонент от Демократической партии США Камала Харрис глупая как пробка. Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил такую информацию во время выступления перед своими сторонниками в городе Глендейл штата Аризона. Там иностранный политик публично ответил на ряд вопросов, которые ему задал журналист Такер Карлсон.

Я говорю вам, это не тот человек, которого вы хотите видеть президентом. Я тут ни при чем. Дело даже не в том, что она человек с очень низким IQ. Она глупая как пробка. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп сравнил действующего вице-президента США Камалу Харрис с Хиллари Клинтон, которая была кандидатом от демократов на президентских выборах в 2016 году. Политик пояснил, что Хиллари была лгуньей, ужасной негодяйкой, однако его текущая соперница "лжет так много и у нее настолько низкий IQ, что она даже не осознает, что лжет".

Трамп назвал больными тех, кто считает его "другом РФ".

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump