Трамп назвал больными тех, кто считает его "другом РФ"

Экс-глава США напомнил о приостановке строительства "Северного потока-2".

Дональд Трамп заявил, что он заблокировал строительство газопровода "Северный поток - 2", поэтому те, кто называет его "другом России", в реальности просто больные люди. Кандидат в американские президенты от Республиканской партии сообщил такую информацию во время выступления перед своими сторонниками в городе Глендейл штата Аризона. Там иностранный политик публично ответил на ряд вопросов, которые ему задал журналист Такер Карлсон. Таким образом спикер отреагировал на попытки членов Демократической партии обвинить его в контактах с Москвой.

Как вы знаете, я уничтожил "Северный поток - 2". Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны. Самой важной задачей России было [строительство] "Северного потока - 2". Это крупнейший газопровод в мире, который ведет из России в Германию. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что строительство газопровода "Северный поток - 2" началось в 2018 году, но было прервано спустя полтора года. В конце 2019 года администрация при президенте Дональде Трампе объявила о санкциях в отношении тех компаний, которые участвуют в создании российского газопровода.

Трамп заявил, что "уничтожил "Северный поток - 2".

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump