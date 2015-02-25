Экс-глава США напомнил о том, что не давал "зеленый свет" российскому газопроводу в Балтийском море.

Дональд Трамп заявил, что уничтожил "Северный поток - 2". Кандидат в американские президенты от Республиканской партии сообщил такую информацию во время выступления перед своими сторонниками в городе Глендейл штата Аризона. Там иностранный политик публично ответил на ряд вопросов, которые ему задал журналист Такер Карлсон. Экс-лидер Белого дома напомнил избирателям о том, что ранее заблокировал строительство российского газопровода, которое, по его словам, было важным для Москвы. Также спикер назвал больными людьми тех, кто предпринимает попытки охарактеризовать Трампа как российского шпиона.

Как вы знаете, я уничтожил "Северный поток - 2". Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что создавать "Северный поток - 2" рабочие начали в 2018 году. Год спустя Белый дом при Дональде Трампе объявил о санкционном давлении в отношении участников строительства. В результате завершать прокладку ниток газопровода пришлось при помощи российских кораблей. Подача газа так и не началась в связи с задержкой сертификации проекта со стороны Берлина.

Трамп рассказал о роли Маска и Кеннеди-младшего в его администрации при победе.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump