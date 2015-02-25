Трамп рассказал о роли Маска и Кеннеди-младшего в его администрации при победе

Экс-глава США назвал нескольких человек, которых он хочет видеть в Белом доме.

В случае победы на выборах Дональд Трамп планирует отвести Илону Маску и бывшему независимому кандидату Роберту Кеннеди - младшему важные роли в своей администрации. Кандидат в американские президенты от Республиканской партии сообщил такую информацию во время выступления перед своими сторонниками в городе Глендейл штата Аризона. Там иностранный политик публично ответил на ряд вопросов, которые ему задал журналист Такер Карлсон. Ведущий мероприятия задал гостю вопрос о том, будут ли Бобби Кеннеди и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск влиятельными людьми в Белом доме. При этом их должности не уточняются.

Да, это так Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что Роберт Кеннеди-младший в августе 2024 года объявил о выходе из президентской гонки и поддержке кандидатуры Дональда Трампа. Позже он указал на то, что возглавил бы Центральное разведывательное управление США в том случае, если бы такое предложение к нему поступило. Бизнесмен Илон Маск также выступил в поддержку республиканца. Политик допустил, что в случае своей победы на выборах назначит миллиардера на какой-нибудь пост в своей администрации.

Трамп назвал США "страной дураков, которой управляют дураки".

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump