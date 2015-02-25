Экс-глава США охарактеризовал политику Белого дома при администрации Бацдена-Харрис.

Американский народ устал быть страной дураков, которой управляют дураки. Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил такую информацию во время выступления перед своими сторонниками в городе Глендейл штата Аризона. Там иностранный политик публично ответил на ряд вопросов, которые ему задал журналист Такер Карлсон. Спикер раскритиковал лидера Белого дома Джо Байдена и назвал того негодяем. Такой характеристики оппонент удостоился из-за того, что, по словам Трампа, мешает стране развиваться.

Вы устали быть страной дураков. Мы превратились в страну дураков, которой управляют дураки. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что всеобщие выборы на территории США пройдут 5 ноября. За высший должностной пост в государстве будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис. Республиканец Трамп был 45-м американским президентом. Политик находился у власти с 2017 по 2021 год. Его оппонентка сейчас является вице-президентом страны.

Трамп сравнил потерю статуса долларом с поражением в войне.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump