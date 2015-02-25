Трамп сравнил потерю статуса долларом с поражением в войне

Экс-глава США указал на проблемы страны на геополитической арене и в экономике.

Американский доллар при действующей администрации в США стал утрачивать статус стандарта международных финансовых расчетов. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил такую информацию во время выступления перед своими сторонниками в городе Глендейл штата Аризона, где иностранный политик ответил на ряд вопросов, которые ему задал журналист Такер Карлсон. Экс-лидер Белого дома указал зрителям на то, что сейчас для Вашингтона логическое завершение этого процесса будет сравнимо с проигрышем в войне.

Доллар теряет статус стандарта из-за этих людей. <...> Это сравнимо с проигрышем войны, и этого не произойдет при мне. Дональд Трамп, экс-глава США

Дополнительно спикер также раскритиковал действующую администрацию США за то, что чиновники допустили объединение "в одну группу" руководителей из России, Китая, Ирана, Северной Кореи и ряда прочих государств мира.

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Фото и видео: YouTube / Donald J Trump