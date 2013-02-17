Трамп ответил Харрис на обвинения в фашизме

Экс-глава США указал на то, что его пытаются дискредитировать в глазах американского общества.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии на предстоящих выборах Камалу Харрис "фашисткой" после того, как со стороны действующего вице-президента страны ранее звучали аналогичные оскорбления в адрес политического оппонента. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе выступления перед сторонниками в Атланте.

Камала называет более половины страны врагами… и она называет их всех фашистами и нацистами. Но она является фашисткой. Окей? Она - фашистка. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что газета New York Times со ссылкой на электронные письма от членов комитета политических действий в поддержку Камалы Харрис Future Forward предупредила читателей о том, что обвинения в фашизме в адрес Дональда Трампа не являются убедительными. Ранее Камала Харрис в эфире местного телеканала CNN ответила утвердительно на вопрос ведущего шоу о том, считает ли она своего политического оппонента фашистом.

Трамп раскритиковал организацию вывода войск из Афганистана.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump