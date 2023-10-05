Трамп раскритиковал организацию вывода войск из Афганистана

Экс-глава США прокомментировал работу администрации на Ближнем Востоке.

Кандидат в американские президент от Республиканской партии, бывший лидер Белого дома Дональд Трамп осудил плохую организацию вывода американских войск из Афганистана, проводимую администрацией Байдена. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире YouTube-канала местного комика Джо Рогана.

То, как они выходили из Афганистана, когда люди падали с самолетов…, это было… хуже, чем в случае с Вьетнамом, когда падали вертолеты. Это было ужасно, и причин этому не было. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним об операции по эвакуации американских граждан из Сайгона в 1975 году под названием "Порывистый ветер". Миссия проводилась в связи с приближением северовьетнамских дивизий к этому городу в регионе. На американских авианосцах не осталось свободного места, поэтому командованием был отдан приказ сбросить часть вертолетов в воду. Внутри США операция была воспринята с горечью, как печальный итог непопулярной у общества войны.

Трамп: США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократов.

Фото и видео: YouTube / PowerfulJRE