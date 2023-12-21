Трамп: США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократов

Экс-глава США дал характеристику стране при управлении Байдена.

Миграционная политика при действующей американской администрации президента Джо Байдена превратила страну в свалку для всего мира. Соответствующий комментарий дал кандидат в американские лидеры от Республиканской партии, экс-лидер Белого дома Дональд Трамп. Иностранный политик выступил перед сторонникам во время митинга, организованного в городе Темпе штата Аризона в преддверии выборов на высший должностной пост. Он дал обещание избирателям, что в случае своей победы сделает 5 ноября днем "освобождения Америки".

Когда Камала Харрис заняла свой пост, она намеренно открыла нашу границу. Она открыла двери для нашествия мигрантов из тюрем, из психиатрических лечебниц со всего мира. <...> А мы - свалка, мы - мусорный бак для мира. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что проблема нелегальной иммиграции играет ключевую роль в президентской гонке 2-24 год. В текущий момент поскольку оба кандидата пытаются предложить американцам решения для усиления контроля на государственной границе с Мексикой. Дональд Трамп критикует внутреннюю политику Белого дома, называя ее причиной роста незаконной иммиграции. Камала Харрис, являющаяся кандидатом от Демократической партии США, говорит о важности соблюдения комплексного подхода к вопросу иммиграции.

Трамп назвал "тупым" Байдена, предложившего "посадить его под замок".

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump