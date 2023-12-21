Трамп назвал "тупым" Байдена, предложившего "посадить его под замок"

Экс-глава США прокомментировал выступление лидера Белого дома в Нью-Гемпшире.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии, бывший лидер Белого дома Дональд Трамп назвал "тупым дураком" действующего главу государства Джо Байдена, который ранее публично предложил "посадить под замок" Трампа. Соответствующий комментарий иностранный политик дал сторонникам во время митинга, организованного в городе Темпе штата Аризона в преддверии выборов на высший должностной пост в стране.

Вы видели это вчера вечером? Он сказал: "Посадите его под замок". Ему нельзя говорить такие вещи. Он такой тупой, такой тупой дурак. Дональд Трамп, экс-глава США

В отношении Трампа в США проводят несколько судебных разбирательств. В суде в Вашингтоне республиканцу, в частности, фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года.

Трамп допустил помилование сына Байдена.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump