Трамп допустил помилование сына Байдена

Экс-глава считает Хантера Байдена "плохим мальчиком".

Американский кандидат на высший государственный пост от Республиканской партии, экс-лидер Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что не исключает помилования сына действующего американского президента Джо Байдена Хантера в том случае, если победит 5 ноября. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления в YouTube-шоу местного радиоведущего Хьюи Хьюитта.

Я бы не стал вычеркивать этого из списка.... О чем я не догадывался, так это о том, что они будут играть со мной такую грязную игру. Дональд Трамп, экс-глава США

По словам Дональда Трампа, сын Байдена определенно "был плохим мальчиком". Однако республиканец полагает, что подобные уголовные дела плохи для государства. Он заметил, что после победы над Хилари Клинтон ему не удалось добиться ее уголовного преследования, так как он подумал о том, что в глазах мировой общественности будет плохо выглядеть тот факт, что супруг президента США отправляется в тюрьму. Именно по причине необходимости сохранения репутации США, Трамп не ожидал, что действующая администрация решится вести расследования в его отношении.

Трамп угрожал Макрону введением пошлин на французские вина и шампанское.

Фото и видео: YouTube / Hugh Hewitt