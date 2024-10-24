Трамп угрожал Макрону введением пошлин на французские вина и шампанское

Экс-глава США рассказал о решении проблемы с французским коллегой из-за налогов.

Бывший американский президент Дональд Трамп рассказал, что угрожал лидеру Елисейского дворца Эммануэлю Макрону введением стопроцентных пошлин на французские вина и шампанское в ответ на решение европейского государства ввести 25-процентные налог на товары, производимые промышленностью в США. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления на митинге перед сторонниками в штате Джорджия. Экс-глава государства подчеркнул, что для начала поручил своим помощникам и министру финансов Стивену Мнучину попытаться разрешить этот вопрос с властями в Париже через дипломатические каналы, однако подобные усилия не увенчались успехом. Тогда лидеру Белого дома на тот момент пришлось совершить телефонный звонок своему коллеге.

Я сказал: "Эммануэль, вот в чем дело. Вы несправедливо обкладываете наши компании налогом в 25%. Если вы не снимете его до конца рабочего дня, я введу 100% пошлины на каждую бутылку вина и шампанского, поступающую в США". Дональд Трамп, экс-глава США

По словам Дональда Трампа, после короткого обсуждения Эмманюэль Макрон согласился на условия Вашингтона. европейский лидер перезвонил в Белый дом и рассказал об обмене налога. Трамп полагает, что подобные решительные меры с его стороны позволили защитить национальные интересы американских компаний за границей.

Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump