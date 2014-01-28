Экс-глава США указал на того, кто не смог сдержать противостояние Киева и Москвы.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский виноват в развязывании регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп сделал в эфире YouTube-канала в ходе интервью с журналистом Патриком Бет-Дэвидом. Иностранный политик добавил, что если он вернется в Белый дом, то за четыре года сможет урегулировать кризисную ситуацию. Он снова упрекнул действующие власти в Вашингтоне в подстрекании конфликта. Трамп указал зрителям программы на то, что действия администрации США никогда не вели к мирному решению проблемы, а лишь эскалировали ситуацию.

Он не должен был допустить начала. Конфликт проигран. Дональд Трамп, экс-глава США

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Фото и видео: YouTube / PBD Podcast