Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис больше, чем его

Экс-глава США напомнил о том, что президента США "сместили" на выборах без его желания.

Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп заявил о том, действующий американский лидер Джо Байден ненавидит собственную коллегу, действующего вице-президента США, кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис из-за совершенного "дворцового переворота", в результате которого лидер Белого дома был вынужден отказаться от участия в выборах. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире YouTube-канале Bussin" With The Boys, оценивая отношения Байдена и Харрис.

Он ненавидит её. Я полагаю, что так же или даже больше, чем ненавидит меня. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп заметил, что отношения президента с вице-президентом ухудшились тогда, когдалидера Белого дома "вынудили уйти", отказавшись от собственных планов на переизбрание. Политик от демократов США уступил место Камале Харрис в президентской гонке.

Трамп: демократы отобрали у Байдена шанс на переизбрание, как конфету у ребенка.

Фото и видео: YouTube / Bussin" With The Boys