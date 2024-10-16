Трамп: демократы отобрали у Байдена шанс на переизбрание, как конфету у ребенка

Экс-глава США напомнил о смене кандидата от Демократов.

Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп заявил о том, руководители Демократической партии в США отобрали у действующего лидера Белого дома Джо Байдена шанс на переизбрание, как конфету у ребенка. Соответствующее заявление иностранный политик сделал во время собственного выступления на предвыборном мероприятии перед избирателями в городе Атланта штат а Джорджия.

Я не поклонник Байдена, да и кто может быть его поклонником, но у него украли выборы. Их отобрали у него, как конфету у ребенка. И он злится. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп считает, что после отказа от участия в выборах Байден испытывает к республиканцу больше симпатий, чем к собственному вице-президенту Камале Харрис, сменившей главу государства в новой президентской гонке.

Трамп утверждает, что Китай стремится к ослаблению доллара как резервной валюты.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump