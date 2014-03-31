Экс-глава США указал на позиции американского доллара на геополитической арене.

Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп утверждает, что Китай стремится к ослаблению доллара как резервной валюты. Иностранный политик ответил на соответствующий вопрос в рамках своего выступления на площадке экономического клуба Чикаго в интервью для новостного агентства The Bloomberg.

Резервная валюта находится под угрозой, потому что есть Иран, есть Россия, есть Китай. Но Китай - это та страна, которую стоит опасаться, потому что они этого хотят. Они хотят заполучить символ власти. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что российский президент Владимир Путин на организованной ранее встрече с руководителями международных информационных агентств назвал большой ошибкой со стороны Вашингтона использование доллара США как инструмента санкционного давления. Глава государства указал, что такие действия американцев только подрывают доверие к этой валюте.

Трамп: администрация Байдена тратит средства как "пьяные матросы".

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump