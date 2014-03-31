Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп утверждает, что Китай стремится к ослаблению доллара как резервной валюты. Иностранный политик ответил на соответствующий вопрос в рамках своего выступления на площадке экономического клуба Чикаго в интервью для новостного агентства The Bloomberg.
Резервная валюта находится под угрозой, потому что есть Иран, есть Россия, есть Китай. Но Китай - это та страна, которую стоит опасаться, потому что они этого хотят. Они хотят заполучить символ власти.
Дональд Трамп, экс-глава США
Напомним, что российский президент Владимир Путин на организованной ранее встрече с руководителями международных информационных агентств назвал большой ошибкой со стороны Вашингтона использование доллара США как инструмента санкционного давления. Глава государства указал, что такие действия американцев только подрывают доверие к этой валюте.
Трамп: администрация Байдена тратит средства как "пьяные матросы".
Фото и видео: YouTube / Donald J Trump
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