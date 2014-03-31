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Трамп утверждает, что Китай стремится к ослаблению доллара как резервной валюты

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Экс-глава США указал на позиции американского доллара на геополитической арене.

Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп утверждает, что Китай стремится к ослаблению доллара как резервной валюты. Иностранный политик ответил на соответствующий вопрос в рамках  своего выступления на площадке экономического клуба Чикаго в интервью для новостного агентства The Bloomberg.

Резервная валюта находится под угрозой, потому что есть Иран, есть Россия, есть Китай. Но Китай - это та страна, которую стоит опасаться, потому что они этого хотят. Они хотят заполучить символ власти.

Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что российский президент Владимир Путин на организованной ранее встрече с руководителями международных информационных агентств назвал большой ошибкой со стороны Вашингтона использование доллара США как инструмента санкционного давления. Глава государства указал, что такие действия американцев только подрывают доверие к этой валюте. 

Трамп: администрация Байдена тратит средства как "пьяные матросы".

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump

Теги: дональд трамп, китай, юань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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