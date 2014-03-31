Трамп: администрация Байдена тратит средства как "пьяные матросы"

Экс-глава США указал на инфляцию в стране из-за политики Байдена.

Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп считает, что администрация при президенте Джо Байдена тратят денежные средства как "пьяные матросы". Иностранный политик ответил на соответствующий вопрос в рамках своего выступления на площадке экономического клуба Чикаго в интервью для новостного агентства The Bloomberg. Спикер заметил, что во время его управления администрацией Белого дома, в стране не было такой сильной инфляции. Он раскритиковал действующие власти за те инвестиции, которые вносятся в сферу борьбы с климатическими изменениями.

На протяжении четырех лет при мне не было инфляции. Более того, Байден, который понятия не имеет, где находится, два года продержался без инфляции за счет того, что он унаследовал от меня. А затем они начали тратить деньги как пьяные матросы. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп считает, что союзники используют США в своих интересах.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump