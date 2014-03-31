Трамп считает, что союзники используют США в своих интересах

Экс-глава США напомнил о невыгодных сделках с Европой, Южной Кореей и Японией.

Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп считает, что международные союзники Вашингтона используют США в собственных национальных интересах. Иностранный политик ответил на соответствующий вопрос в рамках своего выступления на площадке экономического клуба Чикаго в интервью для новостного агентства The Bloomberg. По словам спикера, администрация Белого дома заключала с партнерами невыгодные для себя деловые сделки. В частности, речь идет об импорте автомобилей. Трамп полагает, что такая ситуация сказалась на угрозе разрушения бизнеса для местных производителей транспортных средств.

Наши союзники используют нас больше, чем наши враги. Наши союзники - это Европейский союз. <...> Наши союзники - это Япония. <...> Наши союзники - это Южная Корея. Дональд Трамп, экс-глава США.

Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности отправки ВС США на Тайвань.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump