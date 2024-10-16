Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности отправки ВС США на Тайвань

Экс-глава США прокомментировал китайские учения вблизи Тайваня.

Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности отправки Вооруженных сил США на Тайвань в случае начала китайским руководством военной операции в регионе. Иностранный политик ответил на соответствующий вопрос в рамках своего выступления на площадке экономического клуба Чикаго в интервью для новостного агентства The Bloomberg. Спикер предполагает, что в случае его победы Пекин не станет предпринимать никакие действия в отношении Тайваня.

Причина того, что они делают это сейчас, состоит в том, что они не сделают этого потом. Дональд Трамп, экс-глава США

В понедельник, 14 октября Народно-освободительная армия Китая провела учения "Совместный меч - 2024В" вокруг Тайваня. Эта территория управляется собственной администрацией с 1949 года. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Трамп пообещал повысить импортные пошлины в случае своей победы.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump