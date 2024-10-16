Трамп пообещал повысить импортные пошлины в случае своей победы

Экс-глава США напомнил о важности сохранения американской автомобильной отрасли.

Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп намерен значительно повысить пошлины на импорт в случае победы. Иностранный политик ответил на соответствующий вопрос в рамках своего выступления на площадке экономического клуба Чикаго в интервью для новостного агентства The Bloomberg. Специалист заметил, что планирует вернуть производство американских компаний на территорию страны. Политик убежден в том, что рост импортных пошлин позитивно скажется на появлении в США "тысяч компаний".

Мы снизим налоги для компаний, которые будут производить свои товары в США. Мы защитим эти компании за счет серьезных пошлин, я верю в пошлины. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что Дональд Трамп в предвыборной программе ранее предложил ввести 10 процентные пошлины на ввоз любых товаров в США. Однако импорт из Китая будет облагаться 60-процентными тарифами, а произведенные за пределами США автомобили - 100 процентными.

Трамп отказался подтверждать слухи о звонке Путину.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump