Трамп отказался подтверждать слухи о звонке Путину

Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп отказался подтверждать тиражируемые в западных СМИ слухи о якобы имевших место его телефонных разговорах, которые произошли после ухода политика с поста лидера Белого дома, с российским президентом Владимиром Путиным. Иностранный политик ответил на соответствующий вопрос в рамках своего выступления на площадке экономического клуба Чикаго в интервью для новостного агентства The Bloomberg.
Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо.
Дональд Трамп, экс-глава США
В качестве аргумента в пользу диалога между двумя странами, Дональд Трамп напомнил, что Россия является ядерной державой, как и США.
Трамп обвинил Байдена в неспособности урегулировать конфликт на Украине.
Фото и видео: YouTube / Donald J Trump
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