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Трамп отказался подтверждать слухи о звонке Путину

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Экс-глава США решил не реагировать на сообщения СМИ о контактах с Кремлем.

Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп отказался подтверждать тиражируемые в западных СМИ слухи о якобы имевших место его телефонных разговорах, которые произошли после ухода политика с поста лидера Белого дома,  с российским президентом Владимиром Путиным. Иностранный политик ответил на соответствующий вопрос в рамках  своего выступления на площадке экономического клуба Чикаго в интервью для новостного агентства The Bloomberg.

Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо.

Дональд Трамп, экс-глава США

В  качестве аргумента в пользу диалога между двумя странами, Дональд Трамп напомнил, что Россия является ядерной державой, как и США.

Трамп обвинил Байдена в неспособности урегулировать конфликт на Украине.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump

Теги: дональд трамп, президентская гонка, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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