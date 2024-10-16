Трамп отказался подтверждать слухи о звонке Путину

Экс-глава США решил не реагировать на сообщения СМИ о контактах с Кремлем.

Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп отказался подтверждать тиражируемые в западных СМИ слухи о якобы имевших место его телефонных разговорах, которые произошли после ухода политика с поста лидера Белого дома, с российским президентом Владимиром Путиным. Иностранный политик ответил на соответствующий вопрос в рамках своего выступления на площадке экономического клуба Чикаго в интервью для новостного агентства The Bloomberg.

Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо. Дональд Трамп, экс-глава США

В качестве аргумента в пользу диалога между двумя странами, Дональд Трамп напомнил, что Россия является ядерной державой, как и США.

Трамп обвинил Байдена в неспособности урегулировать конфликт на Украине.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump