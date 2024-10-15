Трамп обвинил Байдена в неспособности урегулировать конфликт на Украине

Экс-глава США напомнил о желании вести переговоры с властями в Москве и Киеве.

Американский действующий президент Джо Байден не может урегулировать региональный конфликт на Украине. Такое мнение выразил в понедельник, 14 октября, бывший лидер Белого дома и кандидат на высший государственный пост от Республиканской партии США Дональд Трамп. Иностранный политик выступил с речью перед собравшимися на митинге в штате Пенсильвания. Спикер пояснил избирателям, что намерен помочь в решении кризисной ситуации, возникшей между Киевом и Москвой, путем переговоров.

Байден ничего не сделал, он не разговаривал с Владимиром Путиным более года. Он ничего не знает об этом. Думаю, я смогу завершить кризис в качестве избранного президента, иными словами, до того, как я займу Белый дом. Я собираюсь решить данный вопрос путем переговоров. Дональд Трамп, экс-глава США

Экс-глава США добавил, что имеет хорошие отношения как с украинским, так и российским коллегами. Дональд Трамп указал на то, что при его администрации конфликта в регионе между этими странами "никогда бы не произошло".

Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов за убийство граждан США.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump