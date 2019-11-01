Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов за убийство граждан США

Экс-глава США призвал избавить страну от наплыва мигрантов.

За убийство американских граждан власти США должны приговаривать мигрантов к смертной казни. Соответствующее заявление американский кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший лидер Белого дома Дональд Трамп сделал в рамках предвыборного мероприятия, организованного в городе Рино штата Невада. Иностранный политик дал обещание своим сторонникам, что в случае победы в ноябре 2-24 года он соберет всех членов преступных группировок, состоящих из иностранных граждан, а затем отправит из в тюрьму или депортирует. Такая операция получит в Вашингтоне название "Аврора".

В случае возвращения они автоматически получат 10 лет тюрьмы без возможности условно-досрочного освобождения. И я выступаю за смертную казнь для любого мигранта, который убьет американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов. Дональд Трамп, экс-глава США

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Фото и видео: YouTube / Donald J Trump