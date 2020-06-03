Трамп: сектор Газа после восстановления может стать привлекательнее Монако

Экс-глава США сравнил климатические условия, в которых находится палестинский анклав с Монако.

Сектор Газа после урегулирования регионального конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС на Ближнем Востоке, а также после восстановления территории может стать "лучшим местом" и превзойти Монако по условиям жизни. Соответствующее заявление американский кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший лидер Белого дома Дональд Трамп сделал в эфире программы для радиоведущего Хью Хьюитта.

Сектор Газа мог бы стать лучше, чем Монако. У него лучшее географическое положение на Ближнем Востоке, лучшая вода, лучшее все. Я говорю это уже много лет. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что новостное агентство The Associated Press подсчитало, что кризис между Израилем и ХАМАС привел к тому, что 90 процентов жителей палестинского анклава были вынуждены покинуть свои места постоянного проживания из-за массовых разрушений. Дональд Трамп же обладает многолетним опытом предпринимательства в сфере строительства и недвижимости, он указал на то, что с его точки зрения территория для компаний-застройщиков может стать красивым местом в связи с уникальными погодными и климатическими условиями.

Трамп призвал американцев польского происхождения голосовать за него.

Фото и видео: YouTube / Hugh Hewitt