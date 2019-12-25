В ГД рассказали о праве при онлайн-покупке вернуть "невозвратные" товары

Василий Селезнев рассказал о том, какими правами обладают покупатель и продавец при дистанционной сделке.

Покупатели на российских маркетплейсах имеют право вернуть товары, которые в обычных магазинах являются невозвратными. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал депутат Государственной думы Валерий Селезнев, представляющий в нижней палате парламента фракцию ЛДПР. Законодатель пояснил, что в том числе речь идет о белье и косметике. Политический деятель призвал соотечественников в преддверии сезона предновогодних распродаж проверять историю цены, а также помнить о праве на возврат.

Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену при покупке в обычном магазине, на дистанционную торговлю не распространяется. Поэтому, например, белье или косметику, заказанные онлайн, при соблюдении условий возврата можно вернуть. Исключение - товары с индивидуальными свойствами, которыми может пользоваться только конкретный покупатель. Валерий Селезнев, депутат ГД РФ

Депутат рассказал, что для обмена приобретенной онлайн сложной бытовой техники в России установлены дополнительные требования к сохранности упаковки, комплектности и документам. От товара, купленного потребителем в дистанционном режиме, можно отказаться до его передачи или в течение семи дней после получения. Василий Селезнев указал, что если при доставке не предоставили предусмотренную законом письменную информацию о порядке и сроках возврата, то этот срок увеличивается до трех месяцев. Затем продавец обязан вернуть деньги клиенту в течение десяти дней. Однако он может удержать расходы на обратную доставку.

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Фото: Piter.tv