Трамп призвал американцев польского происхождения голосовать за него

Экс-глава США сообщил о дружеских контактах с Анджеем Дудой.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии и экс-лидер Белого дома подчеркнул, что у него сложились прекрасные отношения с польским президентом Анджеем Дудой. Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал в эфире местного телеканала TV Republika. Дополнительно иностранный политик выступил с призывом к американцам польского происхождения отдать свой голос за него на грядущих президентских выборах, запланированных в США на 5 ноября.

Что уж, я люблю поляков. Как вы знаете, я был в Варшаве и выступил там с речью. Отношения на самом деле необыкновенные. Я надеюсь, что они пойдут и проголосуют за меня, так как другая сторона не любит поляков. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп охарактеризовал главу Польши как хорошего человека и прекрасного парня. Он также назвал Анджея Дуду своим другом и напомнил, что они недавно встречались во время ужина.

Трамп раскритиковал выделение Украине почти $300 млрд.

Фото и видео: YouTube / Telewizja Republika