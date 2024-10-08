Трамп раскритиковал выделение Украине почти $300 млрд

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии и бывший лидер Белого дома Дональд Трамп раскритиковал деятельность текущей администрации США в сфере выделения поддержки Вооруженным силам Украины почти на 300 миллиардов долларов. Иностранный политик в эфире местного телеканала FOX News указал на то, что при этом власти страны выделили пострадавшим от ураганов людям на экстренные нужды всего по 750 долларов.
Мы вложили почти $300 млрд в Украину, и при этом они предлагают людям по $750 на экстренные нужды в связи с самым сильным ураганом, который когда-либо у нас был.
Дональд Трамп, политик в США
Дональд Трамп также выразил недовольство тем, как в Белом доме сейчас справляются с последствиями стихийных бедствий в отдельных штатах. Особенно он выделил Северную Каролину. По мнению специалиста, администрация не имеет людей на местах для того, чтобы они могли справиться с ликвидацией последствий или помочь населению.
Трамп пообещал, что США высадятся на Марс.
Фото и видео: YouTube / FOX News
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