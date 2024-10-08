Трамп раскритиковал выделение Украине почти $300 млрд

Экс-глава США напомнил о суммах, выделенных властями пострадавшим от последствий урагана.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии и бывший лидер Белого дома Дональд Трамп раскритиковал деятельность текущей администрации США в сфере выделения поддержки Вооруженным силам Украины почти на 300 миллиардов долларов. Иностранный политик в эфире местного телеканала FOX News указал на то, что при этом власти страны выделили пострадавшим от ураганов людям на экстренные нужды всего по 750 долларов.

Мы вложили почти $300 млрд в Украину, и при этом они предлагают людям по $750 на экстренные нужды в связи с самым сильным ураганом, который когда-либо у нас был. Дональд Трамп, политик в США

Дональд Трамп также выразил недовольство тем, как в Белом доме сейчас справляются с последствиями стихийных бедствий в отдельных штатах. Особенно он выделил Северную Каролину. По мнению специалиста, администрация не имеет людей на местах для того, чтобы они могли справиться с ликвидацией последствий или помочь населению.

Трамп пообещал, что США высадятся на Марс.

Фото и видео: YouTube / FOX News