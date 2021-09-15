Выставка работ донбасских фотожурналистов открылась в Петербурге

В церемонии открытия экспозиции приняли участие участники боевых действий.

Фотовыставка "Донбасс. Прошлой и настоящее" была открыта сегодня в музейно-выставочном центре "Россия – моя история". Экспозиция вмещает в себя работы ведущих фотожурналистов родом с Донбасса. ОБ этом сообщили в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

Выдающиеся мастера фотоискусства, уроженцы донецкой земли запечатлели своих земляков в разные исторические эпохи. Выставка позволит петербуржцам заглянуть в глаза людям Донбасса, стать ближе к их героическим свершениям, к их боли и надежде. С помощью замечательных фотографий мы можем еще раз ощутить наше единство и духовную общность с Донбассом. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

На экспозиции представлены фотографии таких профессионалов, как, например, Евгений Халдей, Борис и Александр Витковы, Дмитрий Печковский, Лев Азриэль, Александр Худотеплый, Григорий Наврический. Их фотоработы, а также фотографии других журналистов, можно будет увидеть до 15-го ноября текущего года.

Выставка организована при поддержке петербургского Комитета по культуре, муниципального главы Донецка АЛексея Кулемзина, а также Донецкого регионального музея фотожурналистики и фототехники.

Ранее стало известно об открытии выставки, посвященной творчеству Виктора Цоя, в Севкабеле.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга