Посвященная Виктору Цою выставка открылась в Петербурге

В пространстве – 3 тыс. "квадратов" выставки, 13 тематических залов и более 300 экспонатов.

В "Севкабеле" в Петербурге заработала выставка-байопик, посвященная актеру, художнику и музыканту Виктору Цою. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В пространстве – 3 тыс. "квадратов" выставки, 13 тематических залов и более 300 экспонатов. Среди них – личные вещи музыканта, черновики, гитары и картины.

В рамках экспозиции также воссоздали котельную, на которой Виктор Цой в 1986 году работал кочегаром.

Нам захотелось здесь, в кочегарке, помимо антуража – печки, угля – дать возможность побольше почувствовать атмосферу. Александр Кармаев, продюсер и автор идеи выставки о Викторе Цое

В этом зале экспонаты можно как посмотреть, так и послушать. Создатели выставки обратились к петербургскому парфюмеру – он и воссоздал запах котельной.

В следующем зале представлены все альбомы группы "Кино", помещение оформлено движущими кассетами. Еще один посвящен фильму "Игла" – в нем Виктор Цой сыграл главную роль. Его создавали в соавторстве с режиссером картины Рашидом Нугмановым.

Ранее мы рассказывали о том, что на "Авито" появились объявления о продаже товаров с автографами Виктора Цоя.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга