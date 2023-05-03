На "Авито" появились объявления о продаже товаров с автографами Виктора Цоя

Цена предложения достигает 3,8 млн. рублей.

На "Авито" появилась подборка эксклюзивных объявлений с автографами и личными вещами основателя группы "Кино" Виктора Цоя. Цена некоторых лотов превышает 1 млн. рублей. Все объявления находятся на платформе "Авито".

Так, в подборке был обнаружен постер а автографом Виктора Цоя – это самый дорогой товар из списка. Продавец из Санкт-Петербурга предлагает приобрести подписанный в 1989-м году плакат группы "Кино" за 3,8 млн. рублей.

Следующий после постера лот представляет из себя классическую гитару немецкого производства – также с личной подписью Цоя. На "Авито" ее можно приобрести за 1,5 млн. рублей. Как говорит владелец объявления, музыкальный инструмент однажды побывал в руках основателя группы "Кино" – еще давно музыкант играл на данной гитаре в стенах общежития архитектурного института.

Еще в подборке можно увидеть объявление о продаже коллекции из 10-ти CD-дисков 1996-го года выпуска с музыкой легендарной рок-группы. Как утверждает продавец из Петербурга, диски в идеальном коллекционном состоянии, а изготовлены ведущим производителем оптических дисков SONY DADC Austria. Лот оценивается в 110 тыс. рублей.

Также за 90 тыс. рублей можно приобрести автограф Виктора Цоя, который тот сделал 8-го мая 1990-го года на бланке концертной площадки на одном из последний выступлений музыканта в Петербурге.

Ранее стало известно, что в Севкабеле пройдет выставка, посвященная Виктору Цою и его творчеству.

Фото: Авито