Выставка о Викторе Цое пройдет в "Севкабеле"

Выставка займет почти 3 тыс. "квадратов".

В выставочном комплексе "Севкабель Порт" заработает экспозиция о Викторе Цое. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга 29 сентября.

Новую версию проекта, который посвящен лидеру группы "Кино", представят в пространстве 12 октября. Выставка займет почти 3 тыс. "квадратов": в 13 залах зрители увидят уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы, картины и видеозаписи из семейного архива. Также будут играть песни артиста.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти открылась выставка в честь 150-летия Николая Рериха.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга