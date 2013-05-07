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Выставка о Викторе Цое пройдет в "Севкабеле"
Сегодня, 12:53
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Выставка о Викторе Цое пройдет в "Севкабеле"

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Выставка займет почти 3 тыс. "квадратов".

В выставочном комплексе "Севкабель Порт" заработает экспозиция о Викторе Цое. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга 29 сентября. 

Новую версию проекта, который посвящен лидеру группы "Кино", представят в пространстве 12 октября. Выставка займет почти 3 тыс. "квадратов": в 13 залах зрители увидят уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы, картины и видеозаписи из семейного архива. Также будут играть песни артиста. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти открылась выставка в честь 150-летия Николая Рериха. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: виктор цой, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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