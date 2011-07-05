В Ленобласти открылась выставка в честь 150-летия Николая Рериха

Экспозиция собрала в себе работы именитых петербургских художников 1910-х годов.

В усадьбе семьи Рерихов, "Изваре, в честь юбилея со дня рождения русского художника была открыта выставка "Рерих в кругу петербургских художников 1910-х годов". Цель экспозиции – погрузить посетителей в атмосферу искусства Серебряного века, – сообщают в пресс-службе Администрации Ленинградской области.

На выставке будет возможность ознакомиться с работами знаменитых художников – от Александра Бенуа, Ивана Билибина до Константина Сомова, Анны Остроумовой-Лебедевой и других. О связи этих имен с Рерихом и заодно о лейтмотиве "первооткрывателей" выставки высказалась заведующая Иваногородским музеем Ирина Миронова.

Билибин и Рерих – те люди, которые одни из первых стали открывать и открыли Древнюю Русь. Билибин писал: "Совершенно недавно, точно Америку открыли, старую, вандальски искалеченную художественную Русь". Ирина Миронова, заведующий Иваногородским музеем

Экспозиция простоит в усадьбе "Извара" до 16-го декабрая, а посетить ее можно будет каждый день.

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Видео: Telegram / Админка Ленобласти