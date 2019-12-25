В Изваре прошла премьера балета "Весна священная"

Единственной декорацией стала природа: над деревней то сгущались тучи, то вновь выглядывало солнце.

В музее-усадьбе Николая Рериха в Изваре прошла премьера балета Игоря Стравинского "Весна священная" в постановке Ленинградской государственной областной филармонии и Филармонии для детей и молодежи Петербурга. Музыка прозвучала там, где родилась идея либретто.

Единственной декорацией стала природа: над деревней то сгущались тучи, то вновь выглядывало солнце. Постановщик ФДМ Алена Тютюникова отметила, что именно пространство Извары определило художественное решение спектакля. Артисты танцевали босиком на траве, и это позволило каждому оказаться в самом центре постановки.

Ранее на Piter.TV: какие произведения прозвучат на фестивале "Опера – всем" в Петербурге.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия