В Санкт-Петербурге открылся новый "сказочный" музей

"Дочерний" проект "Особняка-Небылицы" распахнул свои двери на улице Декабристов.

В Северной столице в доме №37 на улице Декабристов 16-го сентября состоялось открытие нового музея, лейтмотив и обстановка которого отсылают к сказаниям о морской пучине и мистическом мире, который она скрывает. Об открытии нового музейного пространства "Небылица-Водица" стало известно из сообщения группы "Особняк-Небылица".

В рамках музейной экспозиции организаторы обещают посетителям встречу с Морским Шатуном, Морейрой, Морским Садко, Коралловой Девой, Восьминогом и другими мифическими персонажами, которые могут быть известны по различным сказкам. Помимо экспонатов в "Небылице-Водице" открыта сувенирная лавка, где посетители музея смогут приобрести авторские сувениры и изделия "в морском стиле".

Как пишут в "Петербургском дневнике", весь экскурсионный маршрут рассчитан на 45-50 минут, а пройти его рекомендовано детям от 6-ти лет и старше.

Фото: ВКонтакте / "Особняк-Небылица"