В Петербурге появится обновленный Музей электротранспорта

Музей создадут в реконструированных и отреставрированных зданиях начала XX века.

Обновленный Музей электротранспорта планируют открыть к февралю 2026 года в Петербурге на Среднем проспекте Васильевского острова. Проект возглавит архитектурное бюро "Студия 44". Об этом рассказал генеральный директор "Горэлектротранса" Денис Минкин на встрече с Александром Бегловым.

Создание такого музея – важный шаг в развитии общественного транспорта и сохранении его истории. Здесь уже собраны уникальные экспонаты, бережно восстановленные специалистами и волонтерами. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Музей появится в реконструированных и отреставрированных зданиях начала XX века – старинных депо. Кроме того, специалисты создадут научно-образовательный центр с детской трамвайной дорогой, учебной базой и концертным залом-трансформером.

Ранее мы сообщали о том, что Музей-заповедник "Павловск" получил в дар две вышитые картины середины XIX века.

Фото: пресс-служба Смольного