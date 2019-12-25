Музей-заповедник "Павловск" получил в дар две вышитые картины середины XIX века

После реставрации вышивки будут представлены на постоянной экспозиции "Мир женщины и её увлечений".

Музей-заповедник "Павловск" получил в дар две вышитые картины в рамах красного дерева – "Мальчик с собакой" и "Девочка с собакой" работы западноевропейских мастеров середины XIX века. Они выполнены в различных техниках вышивки – ковровой, крестом, бисером и синелью. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Сейчас обе вышивки и рамы переданы в реставрацию. В мастерских музея-заповедника "Павловск" специалисты проведут комплекс работ по консервации и реставрации этих памятников декоративно-прикладного искусства. В том числе, расчистят поверхности от бытовых загрязнений, ослабят пятна на вышивке мыльным раствором и выполнят профилактическую обработку от моли.

После реставрации вышивки будут представлены на постоянной экспозиции "Мир женщины и её увлечений".

Ранее на Piter.tv: В Павловске завершена реставрация мебельного гарнитура, созданного по эскизам Карла Росси в 1817 году.

Фото: "Государственный музей-заповедник "Павловск"